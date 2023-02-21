Новый трехсторонний формат Украина-ЕС-НАТО будет работать и в дальнейшем на постоянной основе.

Украина, Евросоюз и НАТО объединят усилия для увеличения объемов производства оружия и боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины и пополнения запасов союзников.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. Соответствующие договоренности были достигнуты в Брюсселе (Бельгия) на трехсторонней встрече высокого уровня Украина-ЕС-НАТО с участием Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, вице-президента Европейской комиссии и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Отмечается, что главной темой переговоров стало усиление обороноспособности Украины.

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По результатам встречи Украина, ЕС и НАТО договорились создать координационный механизм между украинскими производителями и предприятиями стран ЕС и НАТО для оптимизации производства вооружений для украинских нужд.

Кулеба выразил благодарность странам ЕС и НАТО за ряд важных решений касательно помощи Украине в сфере безопасности и призвал ускорить их воплощение.

"У нас общая цель – восстановить мир и стабильность в Европе. Для этого важна победа Украины, обеспечение наших военных всем необходимым в кратчайшие сроки", — сказал министр.

Кулеба также предложил начать подготовку украинских пилотов в рамках существующих механизмов ЕС и НАТО.

Министр подчеркнул, что новый трехсторонний формат Украина-ЕС-НАТО будет работать на постоянной основе.

Оружие для Украины

Дания готова передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar. Датское правительство уже проконсультировалось с парламентом во время заседания комитета по внешней политике.

Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone. Министр обороны страны Бен Уоллес добавил, что поддержка Украины будет и в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и противотанковое оружие.

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