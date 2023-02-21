Также Киев пока недополучил финансовую помощь.

Украина недополучила от 65% до 75% обещанного ей западными партнерами тяжелого вооружения.

Такие подсчеты сделали аналитики Кильского института мировой экономики. Кроме того, по данным аналитиков, США и ЕС пока перечислили Украине лишь половину обещанной финансовой помощи, передает "Немецкая волна".

По данным аналитиков, США являются лидером по объему помощи Украине, оказанной за почти год с начала войны. По оценкам Института, по состоянию на середину января США выделили около 73,1 млрд евро на поддержку Украины, а Евросоюз - 54,9 млрд евро.

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"Власти США задают темп в поддержке Украины. Нерешительность европейских лидеров в первые месяцы войны была очень заметной, особенно учитывая, что финансовые ресурсы можно быстро мобилизовать", - сказал руководитель аналитической группы Кристоф Требеш.

В отчете Института указано, что доля гуманитарной помощи почти за год войны существенно не выросла, а вот финансовая и военная поддержка выросла. Аналитики отметили, что летом 2022 года обещания поставок оружия Украине несколько сократились, а в конце года такие обязательства били рекорды.

Аналитики отметили, что не включили в доклад обещания поставить ВСУ танки, поскольку на время составления документа не было никаких окончательных решений по этому поводу.

Оружие для Украины

Дания готова передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar. Правительство Дании уже проконсультировалось с парламентом во время заседания Комитета по вопросам внешней политики.

Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone. Министр обороны страны Бен Уоллес добавил, что поддержка Украины будет и в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и противотанковое оружие.

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