Также Украина наращивает международную активность для новых пакетов обороны, новых политических решений.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет наращивать собственное производство дронов и этот вопрос сегодня был обсужден на Ставке Верховного Главнокомандующего.

"Фронтовые вопросы, которые важны сейчас. Оборонительные вопросы, которые важны стратегически. Командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях. Главком и Министерство обороны - разговор о боеприпасах. Вице-премьер-министр Федоров и Госспецсвязь – то, что касается дронов и в целом наших технологических возможностей. В каждой боевой бригаде воины среди первых вопросов ставят вопрос о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, о военной противовоздушной обороне", - сказал он в своем вечернем видеообращении к украинцам.

По его словам, идет работа с партнерами ради поставки нужных дронов и систем, а также проводится работа непосредственно в Украине.

Видео дня

"Необходимо производство. Наращиваем производство в разы. Но необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется. Дроны-это "глаза" и защита на передовой. Разной дальности, разных целей. Дроны - это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками", - сказал президент.

Он отметил, что все то, о чем говорили с ребятами накануне в Донецкой области, на Запорожье, в боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки, поставлены соответствующие задачи.

Также глава государства сообщил, что провел сегодня и длительное совещание по международной активности во второй половине августа.

"Новые пакеты обороны. Новые политические решения ради Украины. Поддержка для нашего государства и людей. Этот август должен быть урожайным для Украины - это задача для всей команды нашего государства, для каждой и каждого, кто работает ради успеха Украины", - сказал Зеленский.

Производство дронов в Украине

Как сообщал УНИАН, 14 августа Зеленский, после визита в Донецкую область, где обсудил с военными их приоритетные потребности, назвал одной из самых весомых задач необходимость увеличения производства украинских беспилотников.

По его словам, Украина наладила производство беспилотников, в частности, "Аистов" и "Фурий", а также получает БПЛА от партнеров, и все эти формы должны расти.

В Минобороны заявили, что в Украине сейчас бум производства дронов. Кабинет министров Украины в этом году инвестирует 40 миллиардов гривен в украинских производителей беспилотников.

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