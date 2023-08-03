Часто новые дроны испытываются просто на "трофейном" российском оборудовании.

За время полномасштабной войны с Россией Украина сделала мощный рывок в производстве дронов. Сейчас максимально ускорено их принятие на вооружение и создана структура для проведения быстрых испытаний беспилотников на помехоустойчивость.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации А. К. Антонова Валерий Романенко. Причем, подчеркнул он, такие испытания проводятся на российском оборудовании.

По словам специалиста, во время бегства россиян из северных регионов Украины, наши защитники получили образцы практически всех вражеских станций радиоэлектронной борьбы, и не в единичном экземпляре. Романенко отметил, что сейчас на ряде полигонов можно проводить испытания новых украинских дронов на устойчивость к радиопротидии прямо на российском оборудовании.

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Кроме того, эксперт отметил, что Украина наладила выпуск FPV-дронов.

"Маленьких дронов, это фактически отверточные технологии с небольшими дополнениями. Это самый массовый дрон, который нужен даже не каждому взводу, а каждому пехотному отделению. Фактически у нас насыщенные войска разведывательными дронами, которые выпускает более 20 фирм. Огромное количество образцов разведывательных дронов, к тому же с электродвигателями, бесшумными, способными работать в любое время дня и ночи, то есть 24 на 7 реально. В дневных, ночных условиях. Этими дронами мы обеспечены", – отметил он.

Эксперт добавил, что проблемной является ниша барражирующих боеприпасов.

"Иногда их называют камикадзе, хотя дроны-камикадзе – типичный класс "Шахеды", а дроны-барражирующие боеприпасы – это типа российских "Ланцет" и "Купол". Их пока недостаточно, но новые дроны, которые у нас появляются, заполнят именно эту нишу", – пояснил Романенко.

В то же время производство FPV-дронов в Украине продолжается. Оно распределено по всей территории страны. Эксперт подчеркнул, что производить такие беспилотники можно в любой небольшой мастерской.

"Поэтому это не огромные заводы, которые подвержены ударам крылатых или баллистических ракет, а производство, которое наращивается количеством производителей. И здесь не нужны высококвалифицированные специалисты. Один-два наладчика нужны, которые загрузят программу в него, сделают проверки, и эти дроны могут массово поставляться в войска. Это расходный материал. И производство таких расходных материалов, как снаряды, патроны, и FPV-дроны у нас уже, вроде бы, налажено", – констатировал Романенко.

Производство дронов в Украине: это нельзя пропустить

В последнее время в СМИ активно обсуждают новый украинский дрон "Бобер". Хотя эти дроны летают медленно, они имеют большую дальность полета и могут поражать цели на расстоянии более 1000 километров. Внешне "Бобер" напоминает небольшой самолет.

Кроме того, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Вооруженные силы принимают на эксплуатацию юбилейную 10-ю модель FPV-дрона. Она производилась в Украине, хотя и преимущественно из иностранных деталей.

Настоящей сенсацией стали украинские морские дроны Magura V5. Этот многоцелевой беспилотник может выполнять такие задачи как разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы и боевые миссии.

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