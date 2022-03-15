Президент призвал граждан Украины контактировать с политиками и журналистами, давить на бизнес, чтобы он выходил с российского рынка.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев за рубежом давить на мировой бизнес, чтобы вся торговля с Российской Федерацией была остановлена.

Об этом глава государства сообщил в микроблоге Twitter.

"Вся торговля с РФ должна быть остановлена, чтобы она не могла спонсировать убийства наших детей. Украинцы во всем мире! Свяжитесь с политиками, говорите с журналистами, давите на бизнес, чтобы он выходил с российского рынка. Чтобы их доллары и евро не оплачивали нашу кровь!",- заявляет Зеленский.

"Цена за эту войну против Украины должна стать чрезвычайно болезненной для России. Соответствующее давление является задачей для всех украинцев внутри Украины и за рубежом, а также для всех друзей и партнеров нашей страны. Все в мире должны занять моральную позицию. Не только государства, но и компании", - подчеркнул президент.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались на территорию Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь и Херсон.

Украинцы массово покидали города, которые были атакованы врагом.

По состоянию на вечер 9 марта "Укрзализныця" перевезла в западные области нашего государства 1,9 миллиона пассажиров. В ООН сообщали, что Украину покинули почти 3 млн человек.

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