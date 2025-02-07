Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что в течение 2025 года Путин может разместить войска на территории Беларуси и втянуть ее в российско-украинскую войну. Скорее всего, он имеет в виду, что уровень контроля над Беларусью для Путина растет, и Лукашенко уже просто не будет, куда деваться, как максимально поддерживать своего "союзника" в любых его авантюрах.

В частности это не исключает введения российских контингентов на территорию Беларуси под видом учений (напомню, проведение учений "Запад - 2021" позволило россиянам сконцентрировать свои силы в Беларуси и затем напасть на Украину с севера), размещение войск на белорусской границе с Литвой, Польшей, Украиной, усиление миграционного давления на страны Европейского союза

То есть, с одной стороны, это создает угрозы для Украины. Ведь мы не ожидаем повторного наступления с севера на Киевскую, Черниговскую или Ровенскую области. Однако такой вариант исключать нельзя, поэтому Силы обороны Украины максимально укрепляют границу.

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С другой стороны, лукашенковская Беларусь - это некий "таран" России против Европейского союза, против НАТО. Кремль вполне способен спровоцировать агрессию против европейских стран. Причем она может быть как гибридная, так и прямая военная - против той же Польши или Литвы.

Зачем? Логика российского диктатора нам не известна, но, например, так Россия может попытаться отвлечь внимание международного сообщества от того, что делает в Украине.

Если будет какая-то хоть небольшая вооруженная стычка между Беларусью или российскими войсками из Беларуси на польской или литовской границе, все внимание НАТО и стран ЕС сосредоточится в этих местах. И соответственно, помощь Украине может значительно уменьшиться.

Мы это видели на примере тех событий, которые происходили в Израиле после октября 2023 года. Большинство мировых медиа и политиков сосредоточили свое внимание на вопросах на Ближнем Востоке. И Украина недополучала даже обещанные объемы вооружения.

И еще один момент - риски уже для самих белорусов. Существует вероятность, что Путину понадобится военная помощь. И поскольку он уже привлекает северокорейских солдат, так же он может привлекать и белорусских. Особенно, учитывая, что в новом партнерском соглашении между РФ и Беларусью есть пункт о "нападении на одну из стран", которое будет считаться "нападением и на другую".

У Путина есть очень много рычагов воздействия на Лукашенко для того, чтобы он, когда потребуется, принял то решение, которое выгодно Кремлю. А если Лукашенко каким-то образом не захочет выполнять волю Кремля, у Путина всегда есть возможность убрать белорусского диктатора и поставить кого-то более лояльного к себе. Или вообще аннексировать эту территорию.

Мы не знаем, какие предложения к Лукашенко будут звучать со стороны Путина. В конце прошлого года мы все видели, как к Лукашенко неформально ехали представители разных стран европейских, дипломаты. Думаю, у них была определенная надежда, что Лукашенко накануне так называемых президентских выборов выпустит политзаключенных, может, уменьшит давление на белорусское общество...

Но Лукашенко себя ожидаемо переназначил, а никаких серьезных изменений не произошло.

Европейцы, конечно, не признают это "переизбрание". И Лукашенко, в принципе, ничего не остается, как теснее сотрудничать с Кремлем. В какой-то момент он может полностью перейти на его сторону. Вообще Лукашенко - это выносливое и хитрое политическое животное. Но если его загонят в угол, в котором будет небольшой набор опций, он будет считать, что выгоднее интегрироваться с Россией.

Ярослав Черногор, директор программы "Российские и белорусские студии" аналитического центра "Украинская призма"