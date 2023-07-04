На границе строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны, рассказал генерал Наев.

В связи с последними событиями вокруг Запорожской АЭС было принято решение об усилении северной границы Украины как личным составом, так и боевой техникой, сообщил командующий Объединенных Сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Работа в этом направлении не останавливалась с тех пор, как был выбит враг с севера, и продолжается круглосуточно. Строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны", - отметил он.

По словам Наева, украинская разведка работает "достаточно эффективно":

"Мы хорошо изучили врага и четко владеем ситуацией по его планам. Наши воины прошли боевое согласие и готовы уничтожить любого, кто посягает на нашу территорию".

Угроза теракта на Запорожской АЄС - актуальные новости

Как писал УНИАН, 3 июня Запорожскую АЭС впервые за 4 месяца подключили к резервной линии электропередач. Но уже ночью станция потеряла питание с основной высоковольтной линии и перешла на единую резервную.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о подготовке россиянами теракта на ЗАЭС фактически сорвал их план:

"Теперь им гораздо сложнее будет его реализовывать. Я думаю, что они его уже переписывают, придумывают какой-то новый план. Я не менее убежден, что наша разведка добудет и его, и тоже мы его вытащим на свет белый".

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