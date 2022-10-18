В Беларуси может начаться мобилизация, считает Жданов.

Российская Федерация будет собирать на территории Беларуси группировку до середины зимы.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире "Право на власть".

По его словам, они хотят до Нового года сформировать на территории Беларуси группировку в размере 120 тысяч. Это нужно для реализации замысла, который еще в начале полномасштабного вторжения предлагал Герасимов, а именно - удар в направлении Луцк-Львов.

"Я думаю, что на сегодня эти 20 тысяч, которые прибыли, плюс мобилизация, которую сейчас Лукашенко собирается провести в сельской местности. Пока он говорит, что это для сбора урожая, но я думаю, что это будет реальная мобилизация", - сказал эксперт.

"Конец контрактов на реконструкцию или восстановление на беларуской железной дороге погрузочно-грузовых рам и путей подъезда к ним запланирован на конец ноября. Я так думаю, что основная техника и вооружение начнут прибывать где-то во второй половине ноября, а формирование будет где-то в декабре", - добавил он.

Он напомнил, что в начале вторжения со стороны Беларуси зашла группировка около 40 тысяч военных, с двух направлений.

"Эта группировка будет 100% в подчинении Генерального штаба Российской Федерации", - пояснил Жданов

Он считает, что пребывание такого количества мобилизованных россиян на территории Беларуси будет означать оккупацию страны.

"Дальше пребывание у власти Лукашенко никого не будет интересовать. С таким количеством войска Путин сможет удерживать любую ситуацию на территории Беларуси. И сможет сломить любое сопротивление, если таковое еще появится, со стороны Вооруженных сил самой Беларуси", - подчеркнул эксперт.

Возможное наступление со стороны Беларуси

Как известно, с начала вторжения Российская Федерация использует Беларусь для нанесения ракетных ударов по Украине.

Кроме того, Беларусь ремонтирует разбитую военную технику РФ, а диктатор Лукашенко разрешил превратить страну в "хаб" для переброски техники и размещения иранских дронов-камикадзе.

В начале октября Лукашенко заявил, что Беларусь не будет проводить мобилизацию, однако СМИ пишут что он принял такое решение для доукомплектации боевых частей.

Также недавно он заявил, что Беларусь начала процедуры по развертыванию группировки войск союзного государства.

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