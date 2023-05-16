Чтобы не допустить втягивания Беларуси в войну, задействовались все возможные пути коммуникации, в том числе связи нардепа Шевченко, поделился глава ГУР МО.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов исключает, что Беларусь в дальнейшем может присоединиться к войне России против нашего государства.

Об этом он сказал в интервью в рамках программы "Разные люди". По его словам, российский диктатор Владимир Путин "уже потерял надежду втянуть Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко - Ред.) в войну" против Украины.

По его словам, после 24 февраля 2022 года прилагалось много усилий со стороны Украины, чтобы Беларусь не включилась в эту войну. "Мы задействовали все наши возможные пути коммуникации, все возможности, даже задействовали одного народного депутата ради того, чтобы не допустить втягивания именно Беларуси как страны в эту войну. Это первая цель. И вторая - когда велось вытеснение российской армии, не допустить повторных попыток захода с территории Беларуси в Украину, или попыток нанесения ударов. По состоянию на сейчас этого удалось достичь", - сказал Буданов.

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На уточняющий вопрос, о каком нардепе идет речь, глава ГУР МО ответил: "Все понимают, это... Евгений Шевченко".

"Мы пользуемся возможностью его коммуникации, его связями. В принципе, это сильно никогда не скрывали. И он эффективен в этом процессе. Господин Шевченко достаточно давно помогает нам и ни разу не отказывал, когда мы обращались с определенными просьбами к нему", - отметил Буданов.

Война РФ против Украины - какая роль Беларуси

Беларусь позволила россиянам осуществить полномасштабное вторжение в Украину с беларуской территории. Кроме того, из Беларуси враг не раз бил по нашей земле из различного вооружения. Также оккупанты перебрасывали в Беларусь своих военных для прохождения учений.

В апреле сообщалось, что российское командование планирует отправить на восточную часть украинского государства тысячи лиц, которые проходили обучение на беларуских полигонах.

В середине мая в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в Беларуси остались около 2,5 тыс. российских солдат.

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