Техника предназначается для снабжения военных ВС РФ на полигоне "Обуз-Лесновский".

За последние несколько дней в Беларусь из России прибыло ещё два эшелона с техникой ВС РФ.

Первый был отправлен 8 декабря 2022 г. из г. Чебаркуль (Челябинская обл., РФ) и прибыл на ЖД-станцию Полонка (Барановичский рн, Брестская обл) 12 декабря, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

В составе было 30-40 единиц новых Уралов ВС РФ, которые, по всей видимости, предназначены для снабжения военных ВС РФ, что дислоцируются на полигоне "Обуз-Лесновский", ближайшем к ЖД-станции Полонка.

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Второй эшелон был отправлен с ЖД-станции Острогожск (Воронежская обл., РФ) 11 декабря в 23:43 и прибыл в Полонку (Барановичский рн, Брестская обл) в 07:50 утра 14 декабря.

Всего в эшелоне находилось 26 вагонов-платформ с погружённой на них гусеничной и колёсной техникой ВС РФ: уралы - около 20 ед, бензовозы, БМП-2 - минимум 4 ед.

"Как и в первом случае, есть основания полагать, что техника предназначается для снабжения военных ВС РФ на полигоне "Обуз-Лесновский". Таким образом, всего за несколько дней РФ перебросила в Беларусь ещё два эшелона с общим количеством техники - минимум 60 единиц", - сообщают наблюдатели.

Ситуация в Беларуси: что известно

13 декабря, в Минобороны РБ заявили о проверке боевой готовности войск по приказу диктатора Александра Лукашенко.

После заявления о проверке появилась информация, что первые подразделения ВС РБ выдвинулись в сторону нашего государства. Сообщалось, что к городу Малорита и агрогородку Мокраны выдвинулась 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада и ее колонна военной техники. На полигон под город Гродно происходит переброска минимум 20 танков.