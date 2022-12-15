В Министерстве обороны Великобритании отреагировали на сообщение о проведении Беларусью внеочередной проверки своих сил.

Британская разведка пока не видит ударных сил в Беларуси, способных осуществить новое наступление на север Украины.

Об этом сообщается в Twitter Министерства обороны Великобритании. Отмечается, что 13 декабря 2022 года Беларусь начала внеочередную проверку боеготовности своих сил.

"Сообщается, что учения проходят на северо-западе страны, далеко от украинской границы. Кроме того, недавно Россия перебросила в Беларусь дополнительные подразделения мобилизованных резервистов", - замечает разведка.

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Отмечается, что Беларусь сыграла ключевую роль, способствовавшую в наступлении России на Киев с 24 февраля 2022 года.

"Однако пока вряд ли белорусские войска и российские подразделения, которые проводят учения, составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление на север Украины", - считает разведка Британии.

Ситуация у белорусской границы

Как сообщал УНИАН, 13 декабря спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что ситуация на границе с Беларусью остается неизменной и полностью контролируемой.

По его словам, создания группировки, которая могла бы осуществить вторжение, пока не отмечается.

По поручению псевдопрезидента Александра Лукашенко в Беларуси начали проверять боевую готовность войск белорусские военные должны были выдвинуться в определенные районы, осуществить их инженерное оборудование, а также организовать оборону.

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