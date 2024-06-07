Дочери российского диктатора все чаще начали появляться на политических мероприятиях.

Президент России Владимир Путин вводит своих дочерей в публичное пространство, как раньше происходило с другими детьми российской элиты. Такие шаги в путинской РФ делаются для того, чтобы как обезопасить себя, так и дать будущее своим детям, говорится в материале The Times.

На этой неделе в России состоялся международный экономический форум, на котором выступили дочери Владимира Путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. Как отмечает издание, появление вместе на одном мероприятии - это первый случай, ведь их отец избегает любого публичного признания их присутствия.

Известно, старшая 39-летняя дочь Мария Воронцова - эндокринолог, она выступила на российском "Давосе" в четверг. Младшая дочь, 37-летняя Екатерина Тихонова - менеджер и танцовщица, однако примет участие в круглом столе, посвященном военно-промышленному комплексу.

Видео дня

"Появление двух взрослых дочерей Путина на одном мероприятии - это первый публичный случай. Их растущая публичность указывает на то, что дети союзников Путина играют важную роль в бизнесе и правительстве, поскольку их родители, очевидно, стремятся обеспечить взаимную защиту", - говорится в материале.

Отмечается, что кроме дочерей Путина, на форуме присутствовали и другие родственники российской элиты, в частности, Ксения Шойгу - дочь министра обороны РФ, Роман Ротенберг - сын одного из старейших друзей-олигархов и партнеров Путина по хоккею и Александр Вайно - сын руководителя аппарата главы Кремля.

В то же время The Times, ссылаясь на слова доцента российской политики в Университетском колледже Лондона Бена Ноубла, подчеркивает, что такие частые появления на подобных мероприятиях не свидетельствуют, что Тихонову и Воронцову готовят к династическому захвату власти после того, как 71-летний Путин наконец уйдет с должности. Речь идет также об обеспечении выживания Путина в случае, если обстоятельства заставят его отказаться от власти.

В то же время ученый добавил, что "повышенная видимость" дочерей президента РФ призвана гарантировать, что они не будут "растоптаны", когда система "будет развиваться и передаваться следующему поколению".

А политолог Екатерина Шульман в интервью агентству Bloomberg сказала, что, по ее мнению, союзники Путина стремятся втянуть своих детей "в систему" на случай, если дела пойдут плохо, поскольку санкции сделают невозможным их отправку в школы и на работу в западные страны.

"Это способ, с помощью которого Путин может обеспечить верность режиму со стороны этих членов элиты, убедившись, что они знают, что о них заботятся, и что об их детях заботятся", - подытожил Бен Ноубл.

О чем шла речь ранее

Как писал УНИАН, Путин угрожал Западу, вероятно, российскими ракетами "Оникс", которые имеет Сирия. Он подчеркнул, что РФ поставит дальнобойные ракеты противникам Запада "в ответ" на то, что Украина получает дальнобойные ракеты западного производства и получила разрешение бить западным вооружением по территории России.

"По большому счету, Кремль начал давать своим сателлитам ракеты, которые можно использовать против Запада, на самом деле еще за полтора года до того, как высказал эту угрозу. И здесь мы имеем в виду то, что в начале февраля 2023 года РФ передала Беларуси ракеты для "Искандера", которые нарушают сразу две фундаментальные международные договоренности", - говорится в материале Defense Express.

Вас также могут заинтересовать новости: