Захватчики заявили, что якобы не нацеливались на гражданскую инфраструктуру.

Минобороны России назвало массированную атаку на Украину 22 марта "ударами возмездия".

Как отмечает минобороны страны-оккупанта, среди целей были объекты энергетики, а также железнодорожные узлы.

"В ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными Силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами" - цинично отметили в минобороны.

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Россия устроила две массированные атаки по Украине

Напомним, рано утром 21 марта российские оккупанты нанесли массовый ракетный удар по Киеву. В течение 44 дней обстрелов Киева не было. Для удара была задействована 31 ракета: захватчики запустили по столице две баллистические ракеты - "Искандер-М" и "Кинжал". Остальные 29 ракет принадлежали к крылатому типу Х-101/Х-555.

Украинские силы ПВО сбили все ракеты, но из-за падения обломков в нескольких районах столицы были повреждения и пострадали гражданские.

Сегодня ракетный террор врага продолжился - утром Россия запустила 151 воздушную цель, чтобы разрушить энергообъекты Украины. Одна попала по Днепровской ГЭС, там занялся пожар. Известно о погибшем и последствиях.

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