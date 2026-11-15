Антарктический тюлень удивил полярников 'снежным ангелом' (видео)

По словам исследователей, жизнь крилеидов тесно связана со льдом.

Украинские полярники зафиксировали забавное поведение тюленя-крылеида недалеко от антарктической станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез, – животное перевернулось на спину и покачалось в снегу, словно делало "снежного ангела".

"Главный герой видео – тюлень-крилеид. Сначала он перевернулся на спину и покачался в снегу", – рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

Как пояснил биолог 31-й украинской антарктической экспедиции Кирилл Сулима, именно так крилеиды любят чесаться.

После этого тюлень пополз к группе своих сородичей и устроился рядом с ними отдыхать на льдине. Все это полярники сняли на припае в одной из бухт острова Галиндез.

По словам исследователей, жизнь крилеидов тесно связана со льдом. На льдинах они отдыхают, рожают и выкармливают детёнышей. Часто этих тюленей можно увидеть во время путешествий по Антарктике на плавучих льдинах. Так им легче выбираться на поверхность, при этом у них всегда есть доступ к воде, а значит, и к пище.

"Интересно, что встретить их в таких путешествиях можно как поодиночке, так и огромными группами по несколько десятков или сотен животных", – отмечают ученые.

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Напомним, украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский" на острове Галиндез, зафиксировали редкое атмосферное явление – иризацию перистых облаков. Сообщалось, что на небе оно выглядит как неровное разноцветное пятно, похожее на огромный мыльный пузырь.

Явление возникает в результате взаимодействия света с мелкими частицами. Солнечные лучи огибают препятствия, после чего световые волны накладываются друг на друга, благодаря чему появляются разноцветные переливы.

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