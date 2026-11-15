'Стала вдвое меньше': комбриг рассказал о сокращении зарплат военным

Он отметил, что если летом все радовались повышению зарплат, то сейчас они сократились.

Денежное довольствие военных сократилось вдвое, упав с выросшей летом 101 тыс. грн до 51 тыс. грн.

Об этом сообщил командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2", полковник ВСУ, Герой Украины Кирилл Верес в интервью проекту Pressing.

Он рассказал, что этим летом радовался, потому что его денежное довольствие выросло с 51 тыс. грн. до 101 тыс. грн. Но, как оказалось, это была "разовая акция".

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"Это не значит, что я договорился. У всех сняли – и у комбатов, и у заместителей, и у офицеров. Все, зарплата стала вдвое меньше снова", – объяснил он.

Комбриг добавил, что зарплату военным нужно пересмотреть. Однако на вопрос о том, где взять деньги, ответа не нашел.

Другие заявления Вереса

Ранее УНИАН писал, что командир К2 Верес ответил, могут ли ВСУ выйти на довоенные границы. Он отметил, что сейчас армия не готова освобождать страну до границ 91-го года.

Кроме того, в 3 ОШБр дали ответ получают ли защитники на передовой обещанные 200 тыс. грн. Там уточнили, что зарплата военного на передовой зависит от звания, количества дней пребывания в окопах.

А в июне этого года стало извесно, что в Украине начинается масштабная реформа армии, в рамках которой будут объявлены новые зарплаты и сроки службы военных.

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