Путин хочет, чтобы Европа встала на колени ради мира в Украине, – The Independent

Кремль готов видеть европейцев за столом переговоров, но просит за это высокую цену.

Москва согласилась допустить Европу к переговорам по Украине, которые проходят при посредничестве США. Однако такое согласие имеет свою цену, и она может надолго ослабить оборону европейских стран. Об этом пишет The Independent.

Как отмечается в материале, Россия всё активнее пытается вернуть себе былое советское влияние над Восточной Европой и расшатать единство НАТО. Свои ультиматумы Кремль маскирует под "мирную инициативу", хотя на самом деле стремится заставить Европу обменять собственную безопасность на мир на Украине.

По данным издания, Москва фактически выдвигает Европе несколько условий. Европейцы должны согласиться с территориальными требованиями Путина на Украине и отказаться предоставлять Киеву гарантии безопасности на случай нового вторжения, не говоря уже о размещении там иностранных войск. Кроме того, от европейских стран ждут согласия на масштабные ограничения присутствия сил НАТО на собственной территории и размещения ракет в Восточной Европе. Лишь при этих условиях Европу, вероятнее всего, пригласят к переговорам.

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В пятницу позицию Москвы обозначил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Как только мы поймём их истинное намерение и готовность внести вклад в мирный процесс, тогда можно будет принять решение о проведении диалога по украинскому урегулированию в расширенном формате", – заявил он.

Накануне, в четверг, с Владимиром Путиным встречались американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. После беседы они дали понять, что российский президент якобы согласился на вовлечение Европы в будущие переговоры. Однако, как указывает издание, россияне переиграли американскую делегацию, одновременно сделав шаг вперёд и шаг назад. По мнению журналистов, Москве удалось убедить администрацию Дональда Трампа в собственной победе в войне, хотя на самом деле это не соответствует действительности.

Как известно, Путин требует отдать России все четыре восточные украинские области, которые он незаконно аннексировал, несмотря на то, что не контролирует их полностью. Кроме того, Кремль настаивает на внеблоковом статусе Украины, сокращении её армии и запрете на размещение иностранных войск на украинской территории в будущем.

По данным СМИ, давление на Киев, чтобы заставить его принять эти условия, лишь усилилось после намеренного выведения из строя американских терминалов Starlink, которые использовались в украинском оборонном вооружении.

В публикации подчёркивается, что Вашингтон и сам не слишком стремился видеть европейцев за столом переговоров с Москвой. На встречах с Путиным Кушнер и Уиткофф снова полагались исключительно на кремлёвских переводчиков, не привлекали профильных экспертов и, по оценке британских журналистов, выглядели так, будто получают прямые указания от российского лидера.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не скрывала раздражения из-за того, что администрация Трампа неизменно поддерживает территориальные претензии России в отношении Украины.

"То, что мы увидели, – это то, что Джаред Кушнер наконец признал то, что я говорила ещё полтора года назад, – что для любой сделки между Россией и Украиной нам также нужны европейцы", – подчеркнула Каллас.

По мнению The Independent, слово "признал" должно было бы задеть американскую делегацию, но этого не произойдёт. Авторы статьи отмечают, что Кушнер и Уиткофф уже и так разделяют взгляды Путина на украинский вопрос. Как и российский президент, они не видят ценности в западноевропейских демократиях и не считают нужным защищать саму идею создания Североатлантического альянса – сдерживание российской агрессии в регионе. Сам же Трамп воспринимает НАТО как военный союз под американским председательством и убеждён, что альянс должен был присоединиться к его войне против Ирана вместе с Израилем.

Ультиматум для НАТО и реакция европейских лидеров

Британское издание предполагает, что в Овальном кабинете благосклонно отнесутся к требованию Пескова, чтобы Европа сперва "доказала" свою готовность содействовать миру, прежде чем садиться за стол переговоров. События последней недели показали, что Европу допустят к дискуссиям, которые определят её безопасность на целое столетие, лишь на условиях Москвы.

Кроме этого, как отмечает The Independent, Россия стремится расколоть НАТО. Как пишут журналисты, США уже ведут себя в альянсе как крайне плохой союзник, чьи действия граничат с враждебными. Теперь Путин хочет заключить отдельные двусторонние договоры со странами Восточной Европы, Балтии и Северной Европы, немало из которых в советские времена входили в возглавляемый Москвой Варшавский договор или находились под её контролем. В краткосрочной перспективе такое предложение имеет для многих правительств очевидную привлекательность, ведь пакт с Москвой позволил бы им выдохнуть, сократить оборонные бюджеты и сосредоточиться на внутренних проблемах.

По имеющейся информации, в рамках "мирного соглашения", которое якобы сделало бы "прекращение огня" излишним, от европейских государств, почти все из которых являются членами альянса, ожидают согласия на масштабные ограничения по размещению сил НАТО на их территории. Также им придётся ограничить дислокацию как оборонительных, так и наступательных ракет по всей Восточной Европе.

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем чётко высказался относительно подобных инициатив.

"Речь должна идти о прекращении огня на Украине, а не о вопросах договорённостей по безопасности в Европе, которые Россия хочет вынести на стол", – заявил Бёрнем.

Схожую позицию выразил и премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Мы не будем строить новую архитектуру безопасности просто потому, что этого желает российский президент или кто-то в Соединённых Штатах. Об этом не может быть и речи", – подчеркнул Туск.

Визит спецпосланцев Трампа в Москву – что известно

Ранее Financial Times сообщила, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер, пытаясь возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией, расширили повестку дня и добавили в неё вопрос архитектуры европейской безопасности, чем порадовали Кремль. Между тем главный переговорщик РФ Владимир Мединский призвал к "новой Ялте и Потсдаму".

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