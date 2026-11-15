Россия использует ограничение Starshield для ударов по подстанциям, - Зеленский

Он рассчитывает, что эти ограничения будут сняты.

Из-за ограничений скорости работы терминалов Starshield украинские подстанции страдают от ударов российских "Шахедов". Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент отметил, что только за текущую неделю Россия применила против Украины более 2 тысяч 300 ударных дронов, 1 тыс. 590 авиабомб и 15 ракет различных типов.

"Жестокие удары, которым трудно противостоять. Ночью и уже утром россияне наносили удары по энергетическим объектам в Запорожье, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областях. Под ударами оказалась инфраструктура железной дороги в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Россия нанесла удары также по Донецкой и Киевской областям. Известно о 16 пострадавших", – подчеркнул глава государства.

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Он добавил, что россияне целятся по подстанциям "Шахедами". "И многие из этих ударов проходят именно потому, что сохраняются ограничения по скорости работы терминалов Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что украинские дроны-перехватчики теряют связь с операторами на скорости 161 километр в час (100 миль в час) и не догоняют российские реактивные "Шахеды".

"Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты. От этого направления зависит защита жизней и украинской энергетики перед зимой. Дано поручение руководству МИД, Минобороны и Офиса работать с американской стороной и SpaceX максимально тесно. Важно быть на правильной стороне истории. Нужно помогать Украине", – написал Зеленский.

Ограничения Starshield – новости

12 ноября стало известно, что уже несколько дней скорость спутникового сигнала StarShield снижена, и Украина пока не получила ответа, почему это произошло.

Ранее Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор, высказал мнение, что для украинской противовоздушной обороны ограничения в работе Starshield не столь критичны, поскольку Силы обороны и в дальнейшем сбивают значительное количество вражеских целей, а именно 80–85 %.

В то же время Роман Костенко, народный депутат от партии "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, высказал мнение, что ничто не может полноценно заменить Украине отсутствие Starlink, поскольку это самая массовая сеть спутников.

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