9 дней вся Земля 'пульсировала' каждые 92 секунды: ученые раскрыли невероятную тайну

Геофизики ломали голову над тем, откуда может идти такой ритмичный "стук".

16 сентября 2023 года в восточной Гренландии обрушился огромный горный склон - камни и лед слетели прямо в фьорд Диксон, спровоцировав цунами, которое девять дней подряд металось туда-сюда в узком проливе.

Сейсмические станции по всему миру регистрировали таинственный низкочастотный пульс, который повторялся каждые 92 секунды. Геофизики долго не могли понять, откуда он взялся. И только благодаря спутниковым снимкам удалось найти источник - отдаленную арктическую долину, пишет Futura.

Во время обрушения склон захватил с собой ледниковый лед. В воду он вошел в виде смешанной лавины и поднял воду на противоположный склон на высоту более 200 метров. Ведущий автор исследования, Кристиан Свеннвиг, описал этот удар в журнале Science.

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По его данным, вдоль 10 километров фьорда средняя высота заплеска воды составила 60 метров. 11 октября в том же месте произошел еще один оползень - меньший, но подтвердивший, что склоны там продолжают оставаться нестабильными.

Как "заблокированная" волна осталась внутри фьорда

Ангела Каррильо-Понсе проследила, как природные контуры фьорда "заперли" гигантскую волну. В своем исследовании в The Seismic Record она объяснила: резкий изгиб фьорда возле выхода в океан просто не выпустил волну наружу. Волна не смогла уйти в открытое море и превратилась в так называемую сейшу - стоячую волну.

Огромная масса воды равномерно раскачивалась взад-вперед через весь пролив. Каждый ее удар о скальные стены передавался земной коре, словно ритмичный молот.

Эти повторные удары расходились по планете в виде низкочастотных сейсмических волн. Пульс сохранял идеальный интервал в 92 секунды и регистрировался приборами за тысячи километров от места событий.

Прямые измерения со спутникового радара

Сначала исследователи реконструировали механику волны по показаниям наземных сейсмических датчиков. А позже прямые океанографические доказательства этой гипотезы они получили с помощью орбитального радара.

В статье в Nature Communications Томас Монахан применил данные со спутника SWOT и создал двумерные карты поверхности воды во время этой сейши.

Радарные данные показали: уровень воды в фьорде наклонялся до двух метров с одного берега на другой. С каждым "качанием" вода меняла направление. Команда Монахана объединила эти спутниковые пролеты с сейсмическими данными из канадской станции Alert.

По их расчетам, первоначальная амплитуда волны составляла 8 метров. Модели погоды и приливов подтвердили: ни ветер, ни морские приливы не могли вызвать такое движение.

Разница между высотой заплеска и амплитудой волны

Чтобы корректно оценить опасность, ученые четко разделили два показателя. Пиковая высота в 200 метров - это так называемый "заплеск" волны у берега. То есть на такую высоту вода, вытесненная ударом, забрасывалась на крутые скалы возле зоны обрушения.

А цифра в 8 метров - это уже настоящая амплитуда самой стоячей волны в открытой воде внутри фьорда. Именно это разделение позволило геофизикам отделить силу, которая и посылала сигнал в земную кору на весь мир, от местной "брызги" воды на скалах.

Орбитальный радар как новый инструмент для геофизиков

Это наблюдение стало настоящим прорывом в мониторинге морских опасностей в самых отдаленных уголках планеты. До этого события ученые опирались практически исключительно на наземные приборы, чтобы по косвенным признакам моделировать, как ведут себя волны в узких проливах.

Миссия SWOT показала: радар с борта спутника способен в реальном времени с высокой точностью фиксировать даже мелкие изменения океанской поверхности.

По словам Монахана, спутниковая альтиметрия теперь является надежным способом измерять параметры замкнутых водоемов по всему миру. Это закрывает давний пробел в данных об изолированных приполярных регионах.

Таяние ледников и нестабильность склонов

Исследователи указывают: главной причиной обрушения стало прогрессирующее таяние ледника у подножия горы. Рост региональных температур и таяние вечной мерзлоты продолжают разрушать "каркас" склонов по всей Гренландии.

Эти изменения создают опасность, аналогичную катастрофе 2017 года в фьорде Каррат, когда обрушение скал уничтожило целую деревню Нуугаатсиак.

Несмотря на четкие свидетельства длительной потери льда, прогнозировать точное время следующих обрушений без мониторинга в реальном времени сегодня крайне сложно.

Амплитуда волны в 8 метров и пульс длиной в 92 секунды уже оставили в истории четкий механический "отпечаток" этого события. Но то, что именно произошло в момент самого обрушения скалы, остается неизмеренным.

Ранее УНИАН сообщал, что

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