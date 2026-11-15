'История войны к этому вела': в ВМС прокомментировали атаку по судну возле Румынии

Как отметил военный, история всегда вела к войнам.

В Румынии расследуется инцидент, произошедший в территориальных водах страны, – удар дрона по гражданскому сухогрузу, следовавшему в Украину, – РФ расширяет начатую в Украине войну на другие территории. Такое мнение в эфире телемарафона высказал пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В частности, его спросили, что ему известно о том, что произошло в Румынии.

"На самом деле, исходя из той информации, которая на данный момент имеется, – да, инцидент имел место", – сказал Плетенчук.

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Он отметил, что как представитель украинских ВМС не может комментировать "партнеров и события", происходящие в их зоне ответственности. В то же время, по его словам, на сегодняшний день уже видно, что война, которую РФ развязала против Украины, начала распространяться на территории других государств. По мнению Плетенчука, в этом нет ничего удивительного.

"Можно лишь отметить, что, к сожалению, как вы видите, российская агрессия, можно сказать, в какой-то мере продолжает распространяться за пределы нашей страны и за пределы той зоны, с которой в принципе начинался (конфликт – УНИАН). Но история войн всегда к этому и вела", – сказал пресс-секретарь.

Что известно об атаке

В ночь на 14 ноября в территориальных водах Румынии, примерно в 12 километрах к северу от населенного пункта Сфинту-Георге, беспилотник поразил судно под флагом Палау, сообщил Digi24 со ссылкой на Ziua de Constanța. В результате удара пожара не возникло, о пострадавших не сообщалось. Судно Larissa 1 направлялось в Сулину, а его конечным пунктом назначения была Украина. Беспилотник, по всей видимости, уничтожил кран, используемый для погрузочно-разгрузочных работ.

В субботу в министерстве обороны Румынии подтвердили факт инцидента и сообщили, что расследование продолжается.

Активность РФ в Чёрном море

Напомним, ранее пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что российские оккупационные войска продолжают применять со стороны Черного моря различные средства поражения – начиная от простейших дронов-камикадзе и заканчивая баллистическим вооружением. В то же время противокорабельные комплексы противник, по-видимому, применяет на других участках. Корабли ЧФ РФ, базирующиеся в Новороссийске, уже шестой месяц остаются в пункте базирования.

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