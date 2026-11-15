Украина ударила по трем заводам российского ВПК: под ударом нефть и вертолеты

Украинские военные нанесли удары по трем предприятиям российского ВПК, расположенным в сотнях и более чем в тысяче километров от границы.

В ночь на 15 ноября украинские военные атаковали три предприятия российского военно-промышленного комплекса, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам в Нижнекамске, одном из главных нефтехимических центров России, расположенном более чем в тысяче километров от украинской границы.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" – один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы и ключевая производственная площадка холдинга "Сибур". На территории предприятия раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар.

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Завод производит синтетические каучуки, синтетический полиизопрен, бутиловые каучуки и пластмассы. Эта продукция имеет не только гражданское, но и военное назначение. В частности, синтетический каучук используют для изготовления шин военных грузовиков, бронетехники и самолетов, уплотнителей, шлангов и других резинотехнических изделий.

Отдельные виды синтетических каучуков также применяются в качестве связующего вещества в твёрдом ракетном топливе, в частности для баллистических ракет "Искандер".

Рядом была поражена единственная установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-7 на нефтеперерабатывающем заводе "ТАИФ-НК". Это крупный нефтеперерабатывающий комплекс с глубиной переработки более 95%. Он работает с тяжелой высокосернистой нефтью и газовым конденсатом, а его продукцию используют для производства топлива, нефтехимического сырья и нужд российской армии.

На территории завода также зафиксирован пожар. Масштабы ущерба на обоих предприятиях в настоящее время уточняются.

В эти же сутки под удар попало АО "Монолит" в городе Трубчевске Брянской области. Предприятие специализируется на производстве летательных аппаратов, в частности вертолетов.

Кроме того, завод производит запчасти и компоненты, а также занимается металлообработкой.

В Силах обороны подчеркнули, что такие удары направлены на подрыв военно-экономического потенциала России и уменьшение ее возможностей обеспечивать армию необходимыми ресурсами.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала противника и принуждение РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", – говорится в сообщении.

Обновлено в 14:24. В то же время украинская оборонная компания Fire Point в своем Telegram-канале отметила, что Силы обороны поразили "Нижнекамскнефтехим" с помощью дронов FP-1.

"Это еще один удар по российской промышленности, связанной с производственной цепью "Искандеров"… После удара на территории предприятия вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.

Атаки на оккупантов – последние новости

Как сообщал УНИАН, в результате удара Сил обороны Украины по российскому военному аэродрому "Липецк-2" 13 ноября повреждения получили истребитель-бомбардировщик Су-34, командно-диспетчерский пункт и ангар для ремонта авиационной техники. На самолете зафиксировали повреждения фюзеляжа от осколков.

Кроме того, украинские беспилотники нанесли удар по мосту через реку Миус в Ростовской области России. Это важная логистическая артерия на трассе Р-280, по которой россияне перебрасывают военную технику, боеприпасы и горючее на оккупированные территории Украины, в частности в Мариуполь и Крым.

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