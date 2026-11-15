Россия нанесла удар по энергетическому объекту и жилым домам в Черноморске: есть раненые

Российские военные нанесли удар с помощью дронов по городу Черноморск Одесской области – повреждена энергетическая и жилая инфраструктура, есть раненые.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, сегодня ночью в результате атаки дронов по Одесскому району пострадали шесть гражданских лиц: три женщины в возрасте 72–77 лет и три мужчины в возрасте 64–70 лет.

"Пятеро пострадавших госпитализированы… В том числе повреждены крыши, фасады, выбиты окна в пятиэтажном и двух двухэтажных многоквартирных жилых домах. По факту военных преступлений возбуждено уголовное дело", – сообщили в пресс-службе.

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В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области сообщили, что, в частности, подвергся атаке город Черноморск. По данным спасателей, повреждена энергетическая инфраструктура. В результате попадания значительные разрушения понесло четырехэтажное административное здание, во дворе загорелись два припаркованных автомобиля. Взрывная волна и обломки повредили газовую трубу, выбили окна и повредили фасады соседних жилых домов.

Россия нанесла удар по энергетическому объекту и жилым домам в Черноморске: есть раненые

"Удар был нанесен именно по энергетической и гражданской инфраструктуре… В одной из квартир оказался заблокирован пострадавший мужчина. Спасатели открыли дверь, оказали ему первую домедицинскую помощь, вывели из дома и передали медикам. По предварительным данным, в общей сложности в результате атаки пострадали 6 человек", – сообщили в ГСЧС.

На месте происшествия психологи ГСЧС оказывали необходимую помощь потрясённым местным жителям, чьи дома пострадали от взрывов.

Россия нанесла удар по энергетическому объекту и жилым домам в Черноморске: есть раненые

По данным начальника Одесской ОГА Олега Кипера, один из вражеских ударов пришелся на энергообъект ДТЭК "Одесские электросети". Без электроснабжения остались около 41 тыс. абонентов.

Удары по Одесской области – последние новости

Как писал УНИАН, 13 ноября россияне нанесли по Одессе удар с помощью дронов, в результате чего среди гражданского населения были погибшие и раненые. В результате атаки погибли два человека – 44-летняя женщина и женщина 1976 года рождения, скончавшаяся в больнице. Еще шесть человек получили ранения – это четыре женщины в возрасте от 47 до 73 лет и два мужчины 24 и 42 лет. У пострадавших – осколочные ранения головы, рук и ног, переломы, ожоги и т. д. Сообщалось, что разрушен одноэтажный жилой дом, повреждены дорожное покрытие и автомобили.

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