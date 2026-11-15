Россия нанесла удар по энергетическому объекту и жилым домам в Черноморске: есть раненые

В результате попадания значительные повреждения получило административное здание, во дворе загорелись автомобили.

Российские военные нанесли удар с помощью дронов по городу Черноморск Одесской области – повреждена энергетическая и жилая инфраструктура, есть раненые.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, сегодня ночью в результате атаки дронов по Одесскому району пострадали шесть гражданских лиц: три женщины в возрасте 72–77 лет и три мужчины в возрасте 64–70 лет.

"Пятеро пострадавших госпитализированы… В том числе повреждены крыши, фасады, выбиты окна в пятиэтажном и двух двухэтажных многоквартирных жилых домах. По факту военных преступлений возбуждено уголовное дело", – сообщили в пресс-службе.

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В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области сообщили, что, в частности, подвергся атаке город Черноморск. По данным спасателей, повреждена энергетическая инфраструктура. В результате попадания значительные разрушения понесло четырехэтажное административное здание, во дворе загорелись два припаркованных автомобиля. Взрывная волна и обломки повредили газовую трубу, выбили окна и повредили фасады соседних жилых домов.

"Удар был нанесен именно по энергетической и гражданской инфраструктуре… В одной из квартир оказался заблокирован пострадавший мужчина. Спасатели открыли дверь, оказали ему первую домедицинскую помощь, вывели из дома и передали медикам. По предварительным данным, в общей сложности в результате атаки пострадали 6 человек", – сообщили в ГСЧС.

На месте происшествия психологи ГСЧС оказывали необходимую помощь потрясённым местным жителям, чьи дома пострадали от взрывов.

По данным начальника Одесской ОГА Олега Кипера, один из вражеских ударов пришелся на энергообъект ДТЭК "Одесские электросети". Без электроснабжения остались около 41 тыс. абонентов.

Удары по Одесской области – последние новости

Как писал УНИАН, 13 ноября россияне нанесли по Одессе удар с помощью дронов, в результате чего среди гражданского населения были погибшие и раненые. В результате атаки погибли два человека – 44-летняя женщина и женщина 1976 года рождения, скончавшаяся в больнице. Еще шесть человек получили ранения – это четыре женщины в возрасте от 47 до 73 лет и два мужчины 24 и 42 лет. У пострадавших – осколочные ранения головы, рук и ног, переломы, ожоги и т. д. Сообщалось, что разрушен одноэтажный жилой дом, повреждены дорожное покрытие и автомобили.

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