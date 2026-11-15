Один – капризный, второй – неблагодарный: Байден раскритиковал Путина и Зеленского

Также Байден сообщил, что не разрешил команде Трампа прямые переговоры с Путиным до вступления Трампа в должность.

Бывший президент Джо Байден в своих новых мемуарах "Пообещай мне, Америка" рассказал о своих впечатлениях о лидерах Украины и России Владимире Зеленском и Владимире Путине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Так, описывая Путина, Байден упоминает его "капризный и пренебрежительный тон" и отмечает, что тот ""любил сутулиться во время встреч, симулируя безразличие, как подросток".

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, Байден отмечает, что его актерское прошлое "стало отличной школой" для лидера военного времени, однако в личных беседах Зеленский "бывал раздражительным и упрямым, а также проявлял меньше благодарности, чем я ожидал".

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Байден также поделился, что представители команды Трампа просили его подписать письмо, которое позволило бы им вести прямые переговоры с Путиным еще до вступления Трампа в должность. Байден отказался из опасений, что это даст Трампу карт-бланш и "приведет к своего рода капитуляции – за счет Украины".

Что Трамп говорит о Путине и Зеленском

Трамп в последнее время неоднократно критиковал украинского президента, обвиняя его в создании проблем для мира из-за ударов по российским НПЗ. Он также призывал к смене власти в Украине и заявлял, что у Зеленского было много возможностей положить конец войне, но он этого не делает.

Позже Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским.

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