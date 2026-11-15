Почти 5000 военнослужащих готовятся к возможной миссии в Украине: в Польше проходят учения

Обучение организуется в рамках так называемой коалиции добровольцев, созданной в 2025 году.

В Польше проходят военные учения "Коалиция 26.2", в ходе которых почти 5 тысяч солдат проверяют, насколько быстро они могут организоваться, переместить технику и взаимодействовать в полевых условиях. Как пишет wyborcza.pl, это первое в истории практическое испытание сил, готовящихся к возможной миротворческой миссии в Украине.

Такие учения продлятся до 22 ноября. В них принимают участие около 2,8 тыс. солдат из 11 стран-партнеров – в частности из Франции, Великобритании, Германии, Швеции и Турции, – которые формируют Многонациональные силы в Украине, а также примерно две тысячи польских военных, обеспечивающих операцию с логистической стороны.

"Учения организуются в рамках так называемой коалиции добровольцев – созданной в 2025 году под председательством Франции и Великобритании группы государств, которые заявляют о готовности отправить свои войска в Украину после заключения перемирия с Россией", – напомнили в материале.

Видео дня

Инициатива функционирует как неформальный союз вне структур НАТО, благодаря чему возможные инциденты во время будущей миссии не приведут к автоматическому применению статьи 5 Договора о НАТО.

"Принципы её деятельности закреплены в Парижской декларации от 6 января 2026 года, в которой указано, что иностранные контингенты смогут прибыть в Украину исключительно по официальной просьбе правительства в Киеве после прекращения боевых действий", – добавляют в публикации.

В то же время бригадный генерал Артур Демчак из Инспекции поддержки Вооруженных сил заявил, что учения "Коалиции добровольцев" – это прежде всего возможность на практике проверить логистику и то, насколько эффективно могут перемещаться войска.

Однако премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не отправит свои войска в Украину, поскольку это не предусмотрено ни одним сценарием. Также вице-премьер-министр и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что у Польши есть другие задачи.

"В ходе учений в Польше военные отрабатывают всё то, что будет наиболее необходимо для поддержки Украины после окончания войны. На практике это означает проверку того, насколько эффективно перебросить войска, организовать снабжение, защитить подразделения и оперативно ремонтировать поврежденную технику. Помимо совместных учений на суше, программа также предусматривает военные полеты и тщательное планирование будущего разминирования моря", – говорится в материале.

Реакция Москвы на учения

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова выступила против идеи присутствия западных военных за восточной границей Польши. По её словам, отправка в Украину иностранных военных контингентов – как в рамках так называемой коалиции добровольцев, так и под флагом других группировок – является для Москвы абсолютно неприемлемой.

Она раскритиковала эту идею и подчеркнула, что такой шаг на практике означал бы военное вмешательство и сознательное создание угрозы безопасности её страны.

Также Захарова предупредила, что любые иностранные подразделения на территории Украины будут рассматриваться российской армией как законные военные цели со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Польша и Украина – последние новости

Как писал УНИАН, Польша хочет получить секретную украинскую технологию противодействия беспилотникам в обмен на МиГ-29. Среди разработок, которые могут заинтересовать польскую сторону, – акустические системы обнаружения вражеских беспилотников. Такие технологии уже привлекали внимание представителей европейских армий, военных США и структур НАТО.

В то же время Дональд Туск сообщил, что Польша приостановила финансирование закупок оружия для Украины в рамках PURL. Он подчеркнул, что причинами этого являются значительный дефицит государственного бюджета и расходы на оборону Польши.

"Я проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что в настоящее время мы не будем вносить взносы в программу PURL – европейские фонды для закупки американского оружия для Украины", – отметил Туск.

Вас также могут заинтересовать новости: