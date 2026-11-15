'Семь кругов настоящего ада': украинка честно рассказала о жизни в Польше

Украинка, которая уже четыре года живет в Польше, призналась, что, несмотря на более высокие зарплаты и доброжелательность местных жителей, жизнь за границей таит в себе немало сюрпризов.

Украинка Анастасия, которая уже четыре года живет и работает учительницей в Польше, рассказала о преимуществах и недостатках жизни за границей. Среди главных проблем она назвала сложную легализацию, пасмурную погоду и политические манипуляции вокруг украинцев. В то же время девушка отметила в TikTok доброжелательность поляков, более высокие заработки и развитую инфраструктуру.

По словам Анастасии, больше всего ее разочаровывает погода. Девушка призналась, что даже летом и весной в Польше часто бывает пасмурно и идет дождь.

"У меня не укладывается в голове, как может быть столько серых дней. Будь то лето, весна, осень или зима – постоянно серо и идет дождь. Если бы здесь была хорошая погода, жизнь была бы как в сказке", – рассказала украинка.

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В то же время в комментариях другие украинцы, проживающие в Кракове, отметили, что в городе также хватает солнечных дней.

Политика Польши и отношение к украинским беженцам

Еще одним недостатком эмигрантка назвала местную политику. По ее мнению, польские власти перед выборами способствуют разжиганию вражды между народами, а ответственность за проблемы нередко возлагают на украинцев.

В то же время Анастасия подчеркнула, что среди поляков много людей, которые понимают манипулятивный характер таких заявлений.

Сложности при легализации и получении карты пребывания

Отдельно девушка обратила внимание на трудности с легализацией. По ее словам, даже после нескольких лет жизни в Польше, работы и уплаты налогов украинцы могут испытывать неопределенность в отношении своего положения.

"Вроде бы живешь здесь, платишь налоги, но ты все равно здесь никто, и звать тебя не как. Чтобы получить вид на жительство, нужно пройти семь кругов настоящего ада", – поделилась эмигрантка.

Преимущества жизни в Польше

Среди преимуществ страны Анастасия в первую очередь выделила менталитет поляков. По ее словам, за четыре года она не встречала людей, которые относились бы к ней негативно.

"За четыре года жизни здесь я еще ни разу не встречала людей, которые были бы ко мне настроены негативно. Все были очень доброжелательны и готовы помочь", – рассказала она.

Еще одним преимуществом эмигрантка назвала уровень жизни. По ее словам, даже на обычных должностях в Польше можно зарабатывать значительно больше, чем в Украине, и позволить себе более высокий уровень комфорта.

Также Анастасия отметила инфраструктуру Кракова. В частности, ей нравятся общественный транспорт, качество дорог и чистота города.

"Действительно видно, куда идут деньги от налогов. И здесь я имею в виду хорошо развитый транспорт, хорошие дороги и чистоту", – пояснила украинка.

Украинцы за рубежом

Как сообщал УНИАН, украинка рассказала, как одна из самых богатых стран Европы – Швейцария – принимает беженцев.

По словам Янины, в лагере есть все необходимое для жизни, хотя условия достаточно аскетичные. В частности, беженцы спят на двухъярусных кроватях в помещении, которое раньше было спортивным залом.

Также украинка Дарья Тетервак, переехавшая в Германию, рассказала, какую помощь ей оказали на первых порах. Ей выделили социальное жилье, которое она делит с подругой. Помимо крыши над головой, украинка получила набор самых необходимых вещей, чтобы обустроиться на новом месте. В него вошли продукты и посуда – чашки, тарелки и столовые приборы. Еще им выдали матрас и постельное белье.

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