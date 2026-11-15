Если Россия разрушит мосты Киева: Флеш ответил, что будет с паромами и понтонами

По мнению Флэша, ситуацию спасет только туннель под Днепром, но на его сооружение уйдет несколько лет и то при условии, что деньги даст Европа.

Если российские оккупанты разрушат все мосты Киева, то паромные и понтонные переправы они тоже разрушат.

Такое мнение в Telegram-канале высказал Сергей (Флеш) Бескрестнов, советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны. Говоря о том, что в СМИ много информации о мостах и переправах в Киеве, он отметил: "Туннель в Киеве под Днепром нужен. И не только как военный объект. Сроки строительства при поддержке иностранцев – считаю, несколько лет".

Что касается паромной переправы, Флеш отметил, что в масштабах столицы – это "исключительно аварийное решение для важных грузов". "Пропускная способность – условно нулевая. Зависит от пирсов с подъездными путями. Пирсы уязвимы перед "шахидами и ракетами", – подчеркнул эксперт.

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Кроме того, заметил он, понтонная переправа требует подъездных путей и развязок. "В критической ситуации поможет с доставкой важных грузов. Минус: может быть выведена из строя одним "Шахедом"", – пояснил советник президента.

Аварийный сценарий

В то же время, подчеркнул Флеш, аварийный сценарий для военных, безусловно, должен быть, и хорошо, что о нем думают.

"Но если мы дойдём до того, что враг разрушит все мосты в Киеве, то паромные и понтонные переправы тоже будут разрушены. Поэтому вся эта медийная суматоха вокруг темы мостов и переправ для меня непонятна".

Альтернативы для мостов столицы

Как сообщал УНИАН, ранее Николай Калашник, министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту, рассказал, что в Киеве уже начались подготовительные работы по строительству временных мостовых переправ через реку Днепр, которые должны стать альтернативой мостам.

Речь идет о быстровозводимых полноценных мостовых переходах через Днепр. Они будут иметь по одной полосе движения в каждом направлении.

Кроме того, Владимир Крейденко, народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, сообщил, что между станцией метро "Славутич" на левом берегу и Почтовой площадью на Подоле могут начать курсировать пассажирские корабли. Такая поездка обойдется примерно в 60–80 грн.

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