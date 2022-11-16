Такой шаг мог бы повлечь риск того, что российские оккупанты снова попытались бы атаковать север Украины или другие территории.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае эвакуации населения из городов, где после первого массированного обстрела 10 октября пострадала энергетическая инфраструктура, Украина могла бы потерять государственность.

Во время общения с журналистами в эфире телемарафона Зеленский отметил, что такой шаг мог бы повлечь риск того, что российские оккупанты снова попытались бы атаковать север Украины или другие территории.

"Когда был первый ракетный удар по Киеву, было предложение эвакуировать столицу, все население, закрыть всю инфраструктуру, все магазины, выключить электричество и тому подобное. Такое было предложение согласно тому, что может произойти так, что не будет света, не будут работать очистные сооружения, поэтому не будет питьевой воды и не будет много всего", – рассказал президент.

Видео дня

По его словам, это было в первый день мощных ракетных ударов со стороны РФ.

"Мой вопрос был следующий: а когда будут ракетные удары по всему государству, куда мы его будем эвакуировать? В Польшу, Словакию, Румынию? Скажите, после большой глобальной эвакуации – хоть один дайте мне процент гарантии, что Россия не вернется, не придет и не займет нашу территорию? Если нет людей в городе, тогда ракеты будут повсюду, будет Мариуполь в каждом городе, будет везде смерть. И это ваш выбор", – пояснил Зеленский.

Президент добавил, что не знает, что будет завтра. Однако если всех вывезти, то встает вопрос, кто же будет защищать государство.

"Вы считаете, что должны защищать только люди с автоматами? Вы считаете, что у них нет жен и детей? У них есть родители и близкие, они такие же люди. А чем они мотивированы – заработной платой? Нет, может, кто-то, в большинстве своем – Украина (мотивирует). А что такое Украина? Земля и семьи. А если все их семьи уехали? То что они защищают?..", – подчеркнул президент.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре

Во время массированного ракетного удара РФ по Украине 10 октября были зафиксированы "прилеты" в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и городе Киеве. Электроснабжение было нарушено практически по всей стране.

Уже 11 октября Россия повторила масштабную атаку. Страна-террорист осуществила 33 обстрела объектов энергетической инфраструктуры Украины.

15 ноября 2022 года Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны. Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что после поражений на военной и международной аренах враг совершает очередную попытку террористического реванша и пытается нанести максимальный урон нашей энергосистеме накануне зимы.

Вас также могут заинтересовать новости: