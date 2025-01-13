Сейчас Силы обороны могут эффективно уничтожать "мягкие" цели, заявил Катков.

Сейчас для ударов в дальний тыл РФ Украина способна использовать только ударные БпЛА, которые не имеют такой эффективности прорыва российской ПВО или размера боевой части, которая есть у крылатых ракет. Об этом в эфире "Radio NV" отметил главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Речь идет о десятках килограмм боевой части, а не сотнях. Но даже такими средствами, которые залетают на 2000 километров - это легкомоторные самолеты. Представители малой авиации, но это полноценный самолетик, на котором может лететь два человека. Даже такими средствами возможно поражать крайне болезненно врага и наносить ему значительный ущерб. Речь идет об ударах по удобным целям. Никто этими дронами не бьет по предприятиям. Ведь уничтожить советские предприятия дроном с боевой частью условно 50 килограммов физически невозможно", - сказал Катков.

Эксперт отметил, что Россия использует для ударов по украинским предприятиям не только дроны, но и ракеты различных типов. Однако, даже таким образом Украина способна увеличивать объемы своего ВПК. Катков добавил:

Видео дня

"Выбрана очень правильная категория целей. Они "мягкие" - нефтехранилища, нефтеперерабатывающие предприятия. То есть там, где возможно нанести очень большой ущерб, значительное поражение небольшими боевыми частями".

Удары вглубь РФ: последние новости

Накануне Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в Энгельсе. В результате атаки сгорели более 120 тысяч кубов уникального топлива для стратегических бомбардировщиков РФ.

В ночь на 10 января украинские защитники поразили склад по хранению вражеских БпЛА в Ростовской области. Для удара привлекли не только дальнобойные дроны СБУ, но и ракету "Нептун".

Вас также могут заинтересовать новости: