Сообщается, что он входит в топ-5 крупнейших по объему производства НПЗ России.

В Нижегородской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов начался масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Как сообщают российские СМИ, под ударом дронов оказался НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. Сеть заполонили видео, на которых можно увидеть, что огонь охватил огромную площадь. Местные власти не комментировали атаку.

Тем временем губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил о массированной атаке дронов на "гражданской объекты". По его словам, российская противовоздушная оборона сбила один из БПЛА якобы "при попытке нападения на объект ядерной энергетики".

Видео дня

А в Тверской области заявили о налете БПЛА на Торопецкий район. По данным СМИ, там расположены нефтебаза "Тверьнефтепродукт" и российский оружейный арсенал.

Атаки на НПЗ

Как известно, украинская армия систематически наносит удары по нефтеперерабатывающим объектам РФ, которые обеспечивают потребности оккупационной армии в Украине. Обычно атакованные НПЗ и нефтебазы горят несколько дней, поскольку такие пожары очень трудно ликвидировать.

Недавно сообщалось, что захватчикам пришлось остановить работу Рязанского нефтеперерабатывающего завода после повторной атаки БПЛА.

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