Отмечается, что стремление избежать эскалации и страх перед более глубоким вовлечением остаются основным фактором в подходе большинства стран-союзников.

Разрешение украинским войскам бить по территории России западным вооружением - это новый этап помощи Киеву от союзников, пишет Le Monde.

"Союзники Киева сделали размеренный, но важный новый шаг в своем участии в конфликте. Военная помощь, которую они оказали Украине с тех пор, как Россия вторглась на ее территорию 24 февраля 2022 года, характеризовалась этапами… Давно прошли те времена, когда некоторые думали, что им сойдет с рук доставка украинцам шлемов и приборов ночного видения. Сегодня Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Дания предлагают Киеву свои истребители F-16", - отмечает газета.

Указывается, что следующим шагом должна стать отправка в Украину западных военных инструкторов.

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"Каждый шаг оценивался, иногда болезненно, с учетом двух основных факторов: растущих трудностей, с которыми сталкиваются украинские силы, требующих все более совершенного вооружения, и рисков эскалации Вопрос о разрешении украинским силам использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов по противнику на своей территории не ускользнул от этого пристального внимания", - говорится в публикации.

Отмечается, что "игру изменили" массированные бомбардировки Харькова. Некоторые союзники Киева признали, что Украина больше не может защищаться без возможности нанесения ударов по военной инфраструктуре на территории России.

"Приветствуемые и вполне оправданные международным правом эти решения, тем не менее, являются запоздалыми и ограниченными. Стремление избежать эскалации и страх перед более глубоким вовлечением в конфликт остаются основным фактором в подходе большинства стран-союзников. Это объясняет, почему некоторые из них, в том числе Франция и США, разрешили украинской армии наносить удары только в приграничном районе Харькова и только по военным объектам", - пишет Le Monde.

В газете предположили, что это "обоснованное беспокойство", но, "делая каждый шаг под давлением агрессора, а не в рамках общей и последовательной стратегии, союзники создают впечатление, что инициатива по эскалации передается Москве".

Удары по России западным оружием - что сообщалось

Напомним, после того, как 31 мая власти США разрешили использовать свое оружие против целей на территории РФ, ВСУ радикально изменили свою тактику ведения войны.

Как отмечал военный обозреватель BILD Юлиан Репке, теперь беспилотники ВСУ ищут дорогостоящие цели в российских Белгородской и Курской областях, и как только их обнаруживают, тут же украинские военные открывают по ним огонь из западного высокотехнологичного оружия.

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