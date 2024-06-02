По его словам, подобные удары по военным объектам РФ в Крыму будут происходить и в дальнейшем.

Недавно ВСУ нанесли удар по Керченской паромной переправе во временно оккупированном Крыму. Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук объяснил, что такая атака означает для Украины.

"Мы об этом в принципе неоднократно говорили, что в Крыму и в дальнейшем будут происходить подобные ситуации с теми объектами, которые являются частью военной инфраструктуры, логистики. Да, прошедшая неделя в этом смысле была насыщена событиями и переправа является одним из таких ключевых моментов, самых интересных на самом деле моментов, связанных с возможностями нашего врага в том направлении. Потому что оно все взаимосвязано, сегодня где-то там взорвалось, а завтра затруднен подвоз, например, топлива на позиции врага", - отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, эта переправа была фактически основной логистической ветвью для обеспечения российской группировки, которая находится в Крыму и соответственно группировки, которая находится в южной части Украины. Плетенчук отметил, что речь идет в целом о Таврическом направлении.

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"Раньше это не очень афишировалось, эта информация, но достаточно часто от экспертов можно было услышать вопрос: да, а как оно все же что-то туда доставляют? Потому что мост (Крымский мост, - ред.), как мы говорили, фактически не обеспечивал логистику, ведь железная дорога не вывозила тяжелобронированную технику и они не рисковали нагружать так конструкцию моста", - подчеркнул он.

Плетенчук добавил, что по суше железная дорога была недостроена, поэтому оставалась только морская логистика, однако военно-морская логистика уже не работала, ведь выход в море больших десантных кораблей РФ заканчивался их уничтожением.

"Поэтому они использовали паромы для того, чтобы перевозить и живую силу, и тяжелую технику, и железнодорожные вагоны, поэтому это было единственное правильное решение - эту логистику так же оборвать", - объяснил военный.

По словам начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, последствия на фронте будут ощутимы не сразу.

"Со временем, конечно, когда будут истощены те запасы, которые уже есть в Крыму - это должно сказаться и на линии боевого соприкосновения", - заверил Плетенчук.

Удар по Керченской паромной переправе - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 30 мая ВСУ успешно атаковали паромную переправу россиян в Крыму. По данным Генштаба, Силы оборону нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которую враг активно использовал для обеспечения своей группировки войск.

"В результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы. Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана", - заверили военные.

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