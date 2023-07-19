Он объяснил, почему Россия обстреляла Одессу и Николаев.

Российская ракетная атака по Николаеву и Одессе в ночь на 18 июля не является "ударом возмездия" в ответ на взрывы в оккупированном Крыму, ее подготовили заранее.

Такое мнение выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, на подготовку такой атаки нужно около 48 часов. "Крылатым ракетам нужно задать координаты, простроить маршрут, задать объекты. Аналогично дронам-камикадзе нужно дать координаты и проложить маршрут. И это только начальная стадия накопления. Помимо этого еще должно быть необходимое количество боекомплекта", - сказал он.

Коваленко убежден, что оккупанты могли планировать ударить по Одессе и Николаеву сразу после выхода из зерновой сделки. Он отметил, что захватчики не применили ракеты Х-22 или Х-101, Х-555."Следовательно, это была спланированная акция совершенно под другое. А Крымский мост - вот так совпало, и россияне решили это увязать между собой", - добавил он.

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При этом эксперт убежден, что российские оккупанты подготовят какой-то теракт в ответ на повреждение Керченского моста.

Взрывы на Крымском мосту и обстрел Украины

Напомним, 17 июля стало известно, что на Керченском мосту произошли взрывы, в результаты которых уничтожен один пролет.

Российский президент Путин вечером заявил, что Россия "ответит" на эту атаку. При этом он сказал, что мост якобы не использовался в военных целях.

Ночью российские захватчики запустили шесть крылатых ракет "Калибр" и 35 ударных дронов типа "Shahed-136" по Украине, взрывы прозвучали в Николаеве и Одессе. В Генштабе отчитались об уничтожении всех ракет и 31 БПЛА.

В России заявили, что нанесли "высокоточный удар возмездия" по Украине. Этот же тезис продвигают российские пропагандисты и провоенные каналы.

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