В частности, уничтожены два склада боеприпасов войск РФ.

Авиация Сил обороны Украины за 18 июля нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три - по зенитно-ракетным комплексам российских войск.

Также, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, украинские защитники уничтожили два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления противника, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два склада боеприпасов и три станции РЭБ врага.

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Тем временем россияне за сутки нанесли 70 авиационных ударов и совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе.

Кроме того, в ВСУ уточнили информацию о ночной атаке. Отмечается, что РФ применила шесть крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных дронов Shahed-136, из них бойцы уничтожили все ракеты и 31 БПЛА.

Потери России в Украине на 18 июля - что сообщалось

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют около 239 010 человек личного состава. За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 710 российских оккупантов и почти 40 единиц вражеской артиллерии.

По данным Генштаба, РФ на поле боя также потеряла не менее: 4 119 танков, 8 051 боевую бронированную машину, 542 артиллерийские системы, 689 реактивных систем залпового огня.