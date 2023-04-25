Оккупанты запустили по центру города две ракеты С-300. Сейчас известно об одном погибшем человеке.

Следователи документируют последствия удара ракетами С-300 российских оккупантов по Купянску Харьковской области. Офис генпрокурора уже начал производство.

Об этом речь идет в сообщении Нацполиции. Там обнародовали снимки последствий российского попадания в здание Краеведческого музея и добавили, что жертвой стал один человек, а пострадавших госпитализировали. При этом отмечается, что данные по пострадавшим уточняются.

На месте удара работают соответствующие службы - полиция, ГСЧС и медики. Продолжается разбор завалов.

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Кроме того, как уточнили в офисе генпрокурора, при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Удар по Купянску

25 апреля около 9:15 российские военные нанесли ракетный удар по центру Купянска. Предварительно, оккупанты выпустили по городу две ракеты типа С-300. В результате атаки полностью разрушено помещение местного музея. По предварительной информации, погибла одна женщина, еще пять человек получили ранения. Под завалами еще находятся люди.

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