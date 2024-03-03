По его мнению, в упавшем "Шахеде" могла быть термобарическая боевая часть.

Ночью 2 марта армия РФ нанесла по Одесской области удар беспилотниками. Один из них попал в 9-этажный дом, один подъезд почти полностью разрушен, известно о более 10 жертвах, среди которых дети.

В то же время, пишет военный эксперт Александр Коваленко, российские террористы, форсируют фейк, что это была украинская ракета ПВО – ЗУР, аргументируя это тем, что от "Шахеда" не было бы таких больших разрушений.

На месте трагедии обнаружены останки дрона-камикадзе Shahed-136, поэтому сомнений в том, кто виноват, не возникает. Однако, отмечает эксперт, мощность взрыва действительно была чрезмерной.

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"Это лишь моё мнение и основным и единственным, может быть результат официального расследования - экспертизы и никак иначе. Однако по характеру разрушений, дробления бетона и объёмной области детонации, на мой взгляд, это вполне могла быть термобарическая боевая часть", - пишет Коваленко.

Он отмечает, что термобар это "чудовищное оружие против незащищённых объектов", поскольку вне специально оборудованных защитных условий выживание оказавшегося в области взрыва человека маловероятно.

"Если это так, то российский террор "шахедами" выходит на совершенно иной уровень", - подчеркивает эксперт.

Удар по Одессе - детали

Ночью 2 марта армия РФ нанесла по Одесской области удар 8 беспилотниками из акватории Черного моря. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов спального района Одессы попал в 9-этажный дом, почти полностью обрушив один подъезд. По состоянию на утро 3 марта было известно о 10 погибших, среди которых трое детей - два младенца и трехлетний мальчик.

Вечером под завалами многоэтажки нашли еще двух погибших детей. Вероятно, они - из семьи военнослужащего, который вместе с женой и еще одним ребенком также погиб под завалами этого дома.

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