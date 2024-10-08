По состоянию на 11:44 8 октября масштабный пожар на нефтебазе еще продолжался.

Ночью 7 октября украинские военные нанесли удар по крупнейшей в оккупированном Крыму нефтебазе, расположенной в Феодосии. Там бушует масштабный пожар.

Проект "Схемы" издания "Радио Свобода" поделился свежими спутниковыми снимками нефтебазы, датированными 8 октября. На них видны клубы густого дыма, поднимающегося над резервуарами.

"По состоянию на 11:44 по Киевскому времени масштабный пожар на нефтебазе еще продолжался", – говорится в сообщении.

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Также добавляется более детализированный снимок – на нем можно увидеть горящие резервуары.

Удар по нефтебазе в Феодосии

7 октября стало известно, что во временно оккупированной Феодосии в Крыму пылает нефтебаза. До этого там были слышны взрывы – предварительно, объект атаковали дроны. Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили успешное поражение морского нефтяного терминала противника.

Военный аналитик Defense Express Иван Киричевский считает, что этот удар обострит проблемы с топливом для российской армии на Херсонском и Запорожском направлениях.

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