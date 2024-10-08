ВСУ обострили проблемы с топливом для российской армии.

Успешный удар ВСУ по российскому морскому нефтяному терминалу во временно оккупированной Феодосии в Крыму обострит проблемы с топливом для оккупационной армии на Херсонском и Запорожском направлениях фронта в Украине. Такое мнение высказал военный аналитик Defense Express Иван Киричевский, пишет LIGA.net.

По его словам, сообщения о том, что россияне неравномерно используют свою бронетехнику на поле боя, в том числе связаны с подобными проблемами.

"Танк на вере в "русский мир" не поедет - ему нужно топливо. История с ударом по терминалу в Феодосии - о том, что если кто-то уже готовился видеть российские танки в Запорожье, то он поспешил. Топлива на это у врага теперь не будет", - заявил эксперт.

Видео дня

Директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук предположил, что указанная атака на время может повлиять и на активность авиации из Крыма.

Удар по нефтеналивному порту в Феодосии

Напомним, ночью 7 октября подразделения ВСУ ударили по морскому нефтяному терминалу в Феодосии.

В Генштабе ВСУ сообщили, что этот терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались и для обеспечения потребностей оккупационной армии.

Вас также могут заинтересовать новости: