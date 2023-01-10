Было вывезено 12 грузовиков, в которых находились тела, узнала украинская разведка.

В захваченной Макеевке Донецкой области были ликвидированы более 600 российских оккупантов.

Тела уничтоженных противников вывозили КамАЗами, свидетельствует перехват разговора, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины в Telegram.

"Короче, звонил Серега Аленкин. Он лично, короче, перевозил тела вот этих из Макеевки и из… второго, вот, где госпиталь… говорит, 610 в Макеевке погибших! 12 КамАЗов, говорит, я вывез", - говорится в перехвате.

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Удар по Макеевке - самые главные новости

Украинская армия в новогоднюю ночь ударила по базе мобилизованных россиян, которая находилась в профтехучилище в Макеевке. Сначала в Минобороны РФ признали ликвидацию 63 оккупантов, а позже - 89.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что в ПТУ в Макеевке уничтожены около 400 россиян, а приблизительно 300 - получили ранения.

Россияне назвали основной причиной удара "массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов". Стоит отметить, что в РФ отказались публиковать списки ликвидированных оккупантов.

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