Этот мост существует вне закона, отметил министр.

Российские захватчики в основном используют Керченский мост в военных целях, поэтому именно таким его и следует рассматривать.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Нью-Йорке, пишет CNN. "Почему вы считаете, что Керченский мост является гражданской инфраструктурой, учитывая, что он в основном используется для снабжения российской армии в оккупированном Крыму и на юге Украины боеприпасами, топливом и другим военным оборудованием, необходимым для продолжения агрессивной войны против Украины", - сказал он.

Министр отметил, что не каждый мост является гражданским по определению. "А этот конкретный мост, во-первых, был построен незаконно. Он существует вне закона, и мы всегда должны об этом помнить. А во-вторых, он в основном используется в военных целях, и мы должны рассматривать его как таковой", - добавил Кулеба.

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Взрыв на Крымском мосту: что известно

Утром 17 июля стало известно, что оккупанты перекрыли движение на Керченском мосту, сообщив о "чрезвычайном происшествии". В сети писали о повреждении одного из пролетов моста после взрывов.

В России сразу обвинили в атаке "киевский режим", а президент РФ Путин пообещал "ответить" на это. Тем временем россияне говорят, что пролет нельзя восстановить.

В Службе безопасности Украины заявили, что раскроют все детали "по организации "хлопка" на Крымском мосту после победы.

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