На спутниковых снимках видны темные следы.

Последствия взрыва на Крымском мосту зафиксировал спутник американской компании Maxar Technologies Inc. На снимках отчетливо видны разрушения.

Спутник Maxar сделал снимки 17 июля. Фото показал журналист Кристофер Миллер.

"Новые спутниковые снимки раскрывает ущерб, нанесенный российскому незаконному Крымскому мосту после утренней атаки", – говорится в сообщении в Twitter.

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На снимках видно, что часть полотна на автомобильной части моста сильно просела и накренилась. Кроме того, на конструкции видны темные следы после взрыва.

Взрыв на Крымском мосту 17 июля 2023 - что известно

17 июля в результате взрыва был уничтожен один из пролетов моста через Керченский пролив. В течение дня появлялось очень много разных версий произошедшего. Россияне заявили о теракте и обвинили Украину, а также пообещали "ответить".

В свою очередь эксперты выдвигают теории, что ударить по мосту мог иранский дрон "Шахед", которые Москва использует для ударов по украинским городам. Согласно другой версии, Украина могла использовать морские дроны со взрывчаткой.

Позже в Кремле признали, что пролет автодорожной части Крымского моста разрушен полностью и не подлежит восстановлению.

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