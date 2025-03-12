В городе из-за вражеской ракетной атаки погибла женщина 47 лет.

Утром, 12 марта, в Кривом Роге прогремела серия взрывов. Российские оккупанты совершили ракетную атаку, есть повреждения, жертва и пострадавшие. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Утром враг совершил двойную ракетную атаку на наш город. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Возник пожар. Предварительно известно о нескольких пострадавших, которых госпитализировали в больницу. На место удара направлены все оперативные службы", - заявил он.

Также, по словам Вилкула, ночью атаковал враг и Криворожский район, там повреждена инфраструктура.

Видео дня

"Ночью в области работало ПВО - было сбито 19 вражеских БпЛА. В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения - работают", - отметил он.

Впоследствии председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в Кривом Роге из-за вражеской ракетной атаки погибла женщина. Ей было 47 лет.

"На сейчас, одна погибшая женщина. Просто ехала в троллейбусе рядом. Двое раненых в больнице", - заявил также Вилкул.

По словам Лысака, по состоянию на сейчас известно о пяти пострадавших.

"Женщину 41 года госпитализировали, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Еще одной пострадавшей 78 лет помощь оказали на месте. От пережитого она будет оправляться дома", - добавил чиновник.

Лысак отметил, что также был госпитализирован 50-летний мужчина в тяжелом и 42-летняя женщина в среднем состояниях. Еще одна женщина 47 лет будет лечиться амбулаторно.

Обновлено 09:22. До девяти человек возросло количество пострадавших в Кривом Роге в результате ракетной атаки РФ, сообщил Сергей Лысак.

"Семеро госпитализированы, из них трое - в тяжелом состоянии. Под прицелом были гражданские объекты. Изуродованы инфраструктура, многоэтажки, админздания, автобусы, гаражи, более полутора десятков легковых автомобилей, магазины, учебное заведение. Пожары, которые возникли из-за попадания, уже потушили", - отметил глава ОГА.

Обстрелы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, вечером 11 марта российская захватническая армия нанесла баллистический удар по Одесскому морскому торговому порту. В результате обстрела погибли четыре члена экипажа иностранного судна.

Также сообщалось, что 11 марта Россия массированно атаковала Днепр, в результате чего в городе зафиксированы разрушения и пожар. Кроме того, сообщалось о вероятном пребывании людей под завалами, но эта информация не подтвердилась.

Вас также могут заинтересовать новости: