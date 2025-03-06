Ранения получил 31 человек, из них трое в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

В Кривом Роге в результате российского удара баллистической ракетой по гостинице, количество жертв возросло до четырех.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram. "... К сожалению, погибли три человека", - отметил Вилкул.

В 8:55 Вилкул сообщил обновленную информацию о жертвах. "В реанимации умер мужчина, 43 года. Состояние было тяжелейшее, врачи всю ночь боролись за его жизнь, но травмы были несовместимы с жизнью", - сообщил Вилкул.

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Таким образом, количество жертв от российской террористической атаки возросло до четырех.

По его словам, в первые часы из-под завалов удалось спасти 18 человек. Пожар был потушен. Поисково-спасательная операция продолжается.

"Ранения получил 31 человек, в том числе 13-летняя девочка. Сейчас в больницах находятся 28 человек, из них трое в крайне тяжелом состоянии, 11 в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь", - добавил Вилкул.

Он сказал, что продолжается ликвидация последствий удара. Задействованы все необходимые службы и техника. На утро уже удалось восстановить движение троллейбусов.

"По предварительной информации, кроме гостиницы повреждены 14 многоквартирных домов, 2 школы, 2 детсада, учреждение культуры, почта, объекты бизнеса", - сообщил Вилкул.

Как уточнил глава областной военной администрации Сергей Лысак, среди погибших - мужчины и женщина.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отметили, что также повреждены 12 магазинов и 19 автомобилей.

Всего было спасено 19 человек.

"Спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы. Развернут "Пункт несокрушимости". Психологи ГСЧС уже оказали помощь 10 пострадавшим", - говорится в сообщении.

Удар по Кривому Рогу

Вечером, 5 марта, российская баллистическая ракета попала в пятиэтажный отель в жилом квартале Кривого Рога. Ранее сообщалось о двух погибших.

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