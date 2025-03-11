В момент удара MJ Pinar загружало пшеницу.

Сегодня вечером российская захватническая армия нанесла баллистический удар по Одесскому морскому торговому порту. В результате обстрела погибли четыре члена экипажа иностранного судна.

Как передает корреспондент УНИАН, около 20:15 в Одессе объявили воздушную тревогу, а уже через несколько минут в городе прогремел мощный взрыв. Командование Воздушных сил ВСУ написало, что россияне запустили по городу баллистическую ракету.

Впоследствии Администрация морских портов Украины сообщила, что под ракетным ударом оказался Одесский морпорт. Баллистическая ракета попала в угол причальной стенки:

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"По предварительной информации, погибли четыре члена экипажа судна MJ Pinar, еще один моряк получил ранения. Также пострадал сотрудник лоцманской компании, который находился на борту".

Отмечается, что судно MJ Pinar в момент удара загружало пшеницу для экспорта. В результате атаки зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры на территории порта - причал, зерновая галерея терминала и тому подобное. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

В социальных сетях пишут, что речь идет о сухогрузном судне под флагом Барбадоса, на борту которого находились 12 членов экипажа. Предварительно, погибли трое сирийцев и украинец.

Атаки на Одессу

Как сообщал УНИАН, этой ночью российская армия нанесла по Одессе массированный дроновой удар. В результате атаки повреждены и разрушены ряд складских помещений частных предприятий, резервуары с горючим, бизнес-центр, гаражное помещение и хозяйственное здание.

В городе вспыхнули пожары, в том числе резервуаров с горючим и на складе с игрушками. Общая площадь разрушений - более 2780 кв. метров.

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