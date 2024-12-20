В результате удара были ранены четыре человека, среди которых - 12-летняя девочка.

В пятницу вечером, 20 декабря, российские оккупанты атаковали ударным БПЛА девятиэтажку в Салтовском районе Харькова. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, на месте возник пожар, есть разрушения первых двух этажей здания.

"Все службы работают над ликвидацией последствий", - написал Синегубов.

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Впоследствии он уточнил, что в результате удара были ранены четыре человека, среди которых - 12-летняя девочка:

"Три человека - с острыми реакциями на стресс. У девочки легкое осколочное ранение. Сейчас продолжается ликвидация пожара на 1 и втором этажах. Площадь возгорания - 30 квадратных метров. Проводится обследование дома и опрос по расселению людей".

Удары РФ по Украине - последние новости

20 декабря РФ ударила по Украине "Искандерами" и "шахедами". Утром оккупанты атаковали баллистикой столицу, нанеся значительные повреждения в ряде районов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате ночного ракетного-дронового удара поражены частные, многоквартирные дома, лечебные учреждения, складские помещения и фермерские хозяйства в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Харьковской областях.

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