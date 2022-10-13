Также зафиксированы попадания в Холодногорском районе Харькова - никто не пострадал.

На Харьковщине в результате вражеских ударов повреждена критическая инфраструктура, поэтому возможны временные обесточивания.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и области. Есть попадания в Холодногорском районе, - без пострадавших", - отметил он.

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По словам Синегубова, в результате вражеских ударов в области повреждена критическая инфраструктура, поэтому возможны временные обесточивания.

Он призвал людей сохранять спокойствие, ведь энергетики уже работают над восстановлением подачи света.

"Последствия российского очередного террора еще обследуем, на местах работают профильные службы и правоохранители", - добавил глава ОВА.

Новые обстрелы Харьковщины: РФ снова бьет по мирному населению и инфраструктуре

Сегодня, 13 октября, РФ снова ударила по Харькову. Мэр города сообщал о двух" прилетах", в некоторых районах уже начались проблемы со светом.

Кроме этого, украинцев предупредили о новых атаках РФ. Сегодня ночью и завтра в течение дня страна-агрессор может снова массированно ударить по городам Украины.

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