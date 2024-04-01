Кроме ДнепроГЭСа на Днепре есть еще несколько ГЭС с большими водохранилищами.

Россияне вряд ли смогут разрушить ракетными ударами плотину Днепровской ГЭС или других ГЭС днепровского каскада. Повторение каховского сценария маловероятно, заявила в комментарии "Суспільному" доцент кафедры гидрогеологии и инженерной геологии, заведующая кафедрой НТУ "Днепровская политехника" Алина Загриценко.

Она отметила, что россияне разрушили Каховскую гидроэлектростанцию, взорвав ее изнутри. В то же время Днепровскую ГЭС атаковали ракетами извне, а такой удар подобные сооружения способны выдержать.

"На Днепровский ГЭС не было сообщений, что есть какие-то повреждения именно плотины. Да, гидроэлектростанция, которая производит энергию - повреждения есть. (...) Но такие последствия, как на Каховке, будем надеяться, что они вообще маловероятны", - говорит она.

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Загриценко также отметила, что даже при наихудшем сценарии, если вдруг таки будет разрушена одна из плотин днепровского каскада, последствия попробуют минимизировать.

"Если это фильтрационные потери и мы способны их пропускать, то есть открываем ниже расположенные по потоку шлюзы и просто спускаем эту воду. Если это не внезапный выброс всей массы. Если внезапный выброс, опять же, класс ответственности сооружений самый высокий и все риски и площади затопления, они заранее просчитаны", - рассказала она.

Ракетный удар по Днепровской ГЭС

Как писал УНИАН, во время массированной ракетной атаки 22 марта россияне ударили по ДнепроГЭС. Всего по ней попали 8 ракет - большинство по машинному залу, но некоторые попали в саму плотину. ГЭС перестала работать как электростанция, но опасности разрушения плотины пока нет.

По словам гендиректора ЧАО "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, быстро восстановить ДнепроГЭС не удастся. Поверхностный осмотр дает понимание, что на восстановление до состояния проектного решения нужны годы.

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