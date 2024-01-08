Коваленко высказал мнение, что, возможно, в этом ударе применялись северокорейские ракеты KN-23.

В ночь на 8 января российские оккупанты совершили налет дронами-камикадзе Shahed-131/136, и комбинированный ракетный удар с применение разной номенклатуры ракет. Возможно, в этом ударе применялись северокорейские ракеты KN-23.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Данный удар подтверждает, что РФ наносит их в рамках не только поражения неких целей, но в первую очередь – как элемент террора. Праздничного террора", - высказался аналитик.

Коваленко отметил, что россияне цинично и с маниакальной выдержкой накапливали боекомплект и планировали в высшей степени синхронизированные удары перед Новым годом, на Новый год и после. "Сегодня они нанесли удар на Рождество, которое празднуют в эти дни в культе РПЦ. "Рождественский" террор. Лишние доказательства того с какими ничтожествами мы воюем", - сказал эксперт.

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Коваленко указал, что этот удар был через 5 дней после массированного удара на 2 января, что вписывается в сроки подготовки носителей к новой волне ударов, при наличии достаточного боекомплекта, в чем сомнений быть не может. "В настоящее время, накопленный за вторую половину 2023 года боекомплект ракет у россиян не исчерпан, за исключением дефицита 9М723, что вынуждает россию искать им замену у КНДР", - отметил аналитик.

Коваленко отметил, что практически все попадания сегодня стали следствием прорыва ПВО средствами поражения, перехват которых технически в этих областях был невозможен, из-за отсутствия соответствующих ЗРК. Речь идет о прорывах ракетами Х-47М2 "Кинжал", 9М723 и Х-22/32, которые сбиваются ЗРК Patriot и SAMP/T.

Так же, на себя обращает внимание ограниченный боекомплект ракет Х-101/555/55. То есть россияне избрали сценарий ударов ограниченным боекомплектом, аналогичный тем ударам, которые наносились в мае-июне 2023 года.

Так же, в этот раз пуски Х-101/555/55 осуществлялись с 11 Ту-95МС или по 2-3 ракеты на самолет, хотя, достаточно было задействовать всего 3 самолета.

"Несмотря на предсказуемость российских оккупантов, актуальным остается вопрос защиты тыловой Украины от ударов средствами поражения, для перехвата которых требуется предоставления современных комплексов с соответствующим функционалом. Российские оккупанты же, пользуются незащищенностью ряда областей и применяют соответствующую номенклатуру ракетного вооружения, с максимальным эффектом прорыва", - констатировал аналитик.

Ракетный удар по Украине

Утром российские оккупанты устроили ракетную атаку по Украины. Около 6:20 Воздушные силы подтвердили пуски крылатых ракет из района Каспийского моря.

Взрывы были слышны в ряде городов. В частности, в Харьковской области их было не менее четырех. Также серьезные последствия прилетов зафиксированы в Хмельницкой области и Кривом Роге.

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