В Пермском крае пылает нефтебаза на площади 10 тысяч кв.м.

В России вспыхнули пожары сразу на двух нефтебазах. Так, в Воронежской области на территорию нефтебазы ООО "Аннанефтепродукт" упал дрон, в результате загорелась цистерна, сообщил губернатор области Александр Гусев.

"В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил он.

Кроме того, в Пермском крае возник мощный пожар на частной нефтебазе в промзоне деревни Осенцы.

Как пишет Shot, пожар полыхает на площади 10 тысяч квадратных метров. сообщается, что огонь охватил ёмкости с топливом, на месте работают более 60 пожарных и 19 единиц техники. При этом причины произошедшего не указываются.

Обновлено 8.28. Впоследстви в МЧС РФ сообщили, что пожар ликвидирован, при этом среди причин возгорания атака дронов не указывается. Рассматриваются 2 версии: неосторожное обращение с огнем; аварийный режим работы электрооборудования

Атаки на Россию - последние новости

Ночью Россию атаковали украинские дроны - в Минобороны страны заявили, что российские средства ПВО "перехватили и уничтожили" 113 беспилотников в четырех областях. Впоследствии в СБУ сообщили, что были атакованы склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.

А несколько дней назад ВСУ атаковали арсенал хранения ракет в Волгоградской области.

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