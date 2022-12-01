Украинские военные будут внимательно наблюдать за изменением ситуации по применению "Shahed-136".

Уменьшение применения россиянами иранских дронов-камикадзе "Shahed-136" может свидетельствовать как об окончании запасов, так и о смене тактики их дальнейшего использования.

"В последнее время мы наблюдаем, что атака беспилотниками-камикадзе осуществляется, но гораздо реже, в частности, это "Ланцеты" российского производства. То, что они пока не используют "Шахеды", которых у них было в начале очень много, может свидетельствовать как об окончании запасов, так и о том, что меняется тактика, а также и об изучении нюансов их маневренности в новых погодных условиях", - сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

Кроме того, Гуменюк напомнила, что ВСУ нанесли удар по пункту подготовки управления дронами, во время которого были ликвидированы иранские инструкторы.

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Несмотря на это, украинские военные будут внимательно наблюдать за изменением ситуации по применению "Шахедов", добавила она.

Иранские дроны-камикадзе

Россия активно применяет иранские беспилотники "Shahed-136" для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

9 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе с момента их первого применения. Большинство беспилотников было ликвидировано.