По его словам, Украину будут поддерживать "в полном объеме до честного финала этой страшной войны".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что поддержка Украины не ослабнет в случае возможной смены власти во время выборов в странах-партнерах Украины. В частности, речь идет о США.

"Иногда звучит мнение, что выборы в той или иной стране из демократического, проукраинского лагеря (в частности США) изменят формат поддержки Украины или вообще ее прекратят. Конечно, это не так", - написал Подоляк в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

Он убежден, что никто не согласится на сдачу демократии стране, которая уже проиграла. Наоборот - Украину будут поддерживать "в полном объеме до честного финала этой страшной войны".

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"Для того, чтобы действительно прекратить поддержку Украины, любой политик-кандидат должен выйти и прямо сказать: "Мы боимся России; мы хотим проиграть слабой России; мы всегда лгали вам, что базовые ценности, такие как свобода и демократия, стоит защищать; мы хотим, чтобы в мир пришли хаос, войны, терроризм, беззаконие, которые спонсирует Россия; мы хотим, чтобы украинцы, которые защищают свою землю, свои семьи, свои дома, проиграли и мы хотим, чтобы вы жили в мире, где нет правил и международного права". Конечно, это невозможно", - подчеркнул Подоляк.

Выборы президента США - это надо знать

В 2024 году США будут выбирать нового президента. Кандидатом от Республиканской партии пытаются стать экс-президент Дональд Трамп, экс-вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис.

Зеленский считает, что выборы в США повлияют на поддержку Украины.

"Что касается некоторых опасных голосов в США, в Конгрессе - я уверен, что нам будет непросто, они звучат, я рад, что у нас двухпартийная поддержка в Конгрессе, и общая высокая поддержка в обществе и поддержка Белого дома... Это, безусловно, окажет влияние на поддержку Украины. Несомненно, это может повлиять как положительно, так и отрицательно. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержка США не спадала", - отметил президент.

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