Большая часть пусков россиян является "тупой, а не точной".

России не хватает высокоточных ракет в войне против Украины, а ее оружейные заводы не в состоянии производить достаточно, чтобы удовлетворить спрос.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц.

Ограничения в сфере поставок оружия в Россию и влияние западных санкций означают, что Москве приходится транспортировать ракеты из других частей страны в Украину, заявили официальные лица в пятницу.

"Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты "Калибр" с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются", — сказал один западный чиновник, имея в виду крылатые ракеты морского базирования.

В Пентагоне видят, что русские опаздывают в своих намеченных целях захватить восток Украине и двинуться на юг.

"Мы считаем, что они намеревались продвинуться намного дальше в плане полного окружения украинских войск на востоке, и они не смогли соединить север с югом. На самом деле они и близко не подходят к тому, чтобы соединить север с югом, поскольку украинцы продолжают сопротивляться", — сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

По словам собеседника, большинство российских ударов сосредоточено в восточной части Донбасса и прибрежном городе Мариуполе. Большая часть пусков является "тупой, а не точной".

"Мы думаем, что это говорит о проблемах, с которыми русские сталкиваются с пополнением (высокоточных боеприпасов)", — сказал официальный представитель США.

Западный чиновник сказал, что трудности России с пополнением запасов управляемого оружия были вызваны как "качеством их промышленной базы", ​​так и западными санкциями, которые "ограничивают их способность наращивать потенциал в то время, когда необходимо иметь эффект на поле боя".

Продвижение России на Донбассе, по мнению американцев, было "медленным и неравномерным", поскольку ее силы встречают жесткое сопротивление Украины, хотя они и пытаются извлечь уроки из прошлых ошибок. Русские добились ограниченного наступления юго-восточнее и юго-западнее Изюма и на города Славянск и Барвинково.

США считают, что Россия пытается перебросить силы на север из Мариуполя, но и там продвижение идет медленно, добавил американский чиновник.

В другом месте российские силы обстреляли центральную и западную Украину, чтобы попытаться помешать Украине пополнить и укрепить свои войска на юге и востоке.

По словам чиновника, недавние удары по Киеву были нацелены на военно-производственные мощности, а удары по жилым районам "могли быть промахами".

Война в Украине: обновленные данные

Продолжаются наступательные действия РФ в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Армия РФ наносит авиационные, ракетные удары и осуществляет артиллерийские обстрелы объектов гражданской и военной инфраструктуры в глубине территории Украины, позиций наших войск вдоль линии соприкосновения и в приграничных районах. Продолжается перегруппировка и усиление группировок войск оккупантов.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено десять воздушных целей: один самолет и девять БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито четырнадцать атак врага, уничтожено одиннадцать танков, семь артиллерийских систем, двадцать восемь единиц бронированной техники и четырнадцать автомобилей.

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